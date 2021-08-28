Неизвестные вандалы осквернили кладбище в коммуне Руффаш на востоке Франции

Они расписали стену кладбища антисемитскими лозунгами на французском и иврите, в том числе с призывами к убийству представителей еврейской нации. Местные власти распорядились о проведении расследования и привлечению виновных к ответственности. На своем сайте городской совет потребовал от правительства страны принять меры против распространения антисемитской идеологии в стране.