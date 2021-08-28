Министр науки и высшего образования Фальков не поддержал предложение об отмене ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков не поддержал предложение об отмене ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы. При этом он напомнил, что вузы сами имеют право вводить дополнительные испытания для поступающих на отдельные направления. Фальков признал, что нынешнюю систему экзаменов можно и нужно совершенствовать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания.