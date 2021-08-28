Британские власти завершили эвакуацию их Афганистана своих граждан, а также афганцев, помогавших Лондону

Как рассказал в своем видеообращении из аэропорта Кабула британский посол Лори Бристоу, с 13-го августа Правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тысяч гражданских лиц и одну тысячу военнослужащих. Он заверил, что власти Великобритании продолжаю делать все возможное, чтобы помочь тем, кто не смог эвакуироваться из страны.