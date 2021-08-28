Выступление лидера группы Rammstein на фестивале в Твери, предварительно, состоится

Об этом ТАСС сообщила представитель партии «Родина» Татьяна Калегина. По ее словам, музыканты готовятся к репетиции. Все санитарно-эпидемиологические нормы на мероприятии, по ее словам, будут соблюдены. Линдеманн приехал в Тверскую область по приглашению члена партии, основателя пивного холдинга «Афанасий» Максима Ларина. Накануне местные власти завели в отношении продюсера музыканта административное дело за нарушение миграционного режима. Ларин утверждал, что на заводе, где планируется концерт, прошли проверки, а выступление Линдеманна под вопросом из-за антиковидных мер в регионе. Ранее санитарные власти Тверской области ограничили число зрителей фестиваля 6-ью тысячами.