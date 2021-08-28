Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении бюджета на организацию горячего питания в школах в следующем году на 4 миллиарда рублей. Министр подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение бесплатной едой учеников младших классов.
Кравцов также призвал родителей активно участвовать в составлении меню и контроле за качеством питания.
Глава Минпросвещения сообщил об увеличении бюджета на организацию горячего питания в школах на 4 млрд руб.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении бюджета на организацию горячего питания в школах в следующем году на 4 миллиарда рублей. Министр подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение бесплатной едой учеников младших классов.