Сотни афганцев вышли на улицы Кабула, протестуя против закрытия банков

Они должны были возобновить работу еще несколько дней назад, но многие сотрудники финансовых учреждений боятся возвращаться на работу.

Протестная акция проходит у одного из банков. Ее участники, как сообщает местное агентство Хама Пресс, требуют, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть денег. Руководство банков объясняет, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме, пока не откроется Центробанк страны. Агентство Associated Press пишет, что среди протестующих в основном госслужащие, они жалуются на многомесячную задержку зарплат, а также на то, что снять деньги в банкоматах практически невозможно – их включили три дня назад, но из-за ограничений на выдачу наличных к банкоматам выстроились длинные очереди. Почти все финансовые учреждения Афганистана закрылись после прихода к власти запрещенного в России террористического движения Талибан. Когда боевики захватили Кабул, тысячи людей пытались попасть в аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию. Сейчас талибы блокируют подступы к воздушной гавани, пытаются не допустить больших толп, людей разгоняют выстрелами в воздух. Ранее у аэропорта произошел теракт, жертвами которого стали около 200 человек. На этом фоне западные страны объявили о завершении эвакуации. В американском посольстве сегодня призвали людей покинуть район аэропорта из-за новой угрозы атаки.

Ранее талибы потребовали от США вывести войска до 31 августа. Боевики пообещали, что не будут препятствовать эвакуации мирных жителей и после этой даты.