В Тюмени простились с восьмилетней девочкой, которую убил бывший полицейский

Ребёнка искали больше месяца.

На панихиду сегодня пришли не только родственники и близкие семьи погибшей, но и неравнодушные горожане, а также волонтёры, которые искали девочку в течение нескольких недель. По оценке агентства РИА «Новости», всего на прощание собрались более двухсот человек. К небольшому гробу принесли цветы и детские игрушки.

Бабушка девочки сказала в интервью интернет-порталу Life, что убийца заслуживает самого сурового наказания и, при возможности, она лишила бы его жизни сама.

Восьмилетняя девочка ушла из дома на прогулку 30-ого июня. Её тело нашли только 19-ого августа на берегу озера в двух с половиной километрах от квартиры. Оно было упаковано в коробку из-под бытовой техники. По ней позже и нашли предполагаемого преступника – сорокалетнего местного жителя Виталия Бережного, который уже признался в убийстве ребёнка.

Власти Тюмени обратились в суд с требованием лишить родительских прав отца и мать восьмилетней девочки, найденной убитой 19 августа. Как передает ТАСС со ссылкой на региональный департамент соцразвития, заседание по этому вопросу назначено на 14 сентября. У родителей девочки есть еще двое несовершеннолетних детей, которые с июля находятся в социально-реабилитационном центре «Семья». Их туда поместили по заявлению родителей для оказания психологической помощи в связи с убийством сестры. По подозрению в убийстве задержан и арестован бывший полицейский Виталий Бережной, который, как утверждают следователи, дал признательные показания.