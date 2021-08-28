В Сочи объявлено экстренное предупреждение в связи с приближающейся жарой

По прогнозам метеорологов, в городе-курорте до завтрашнего вечера ожидается до 37 градусов. Жителям Сочи и гостям города рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе и проводить больше времени у воды. Жара, как ожидается, продержится до понедельника, затем станет прохладнее.