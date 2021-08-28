Рособрнадзор утверждает, что революционных изменений в ЕГЭ не будет

Впрочем, по словам главы ведомства Анзора Музаева, в течение 22-24-го годов появятся нововведения по всем предметам, кроме информатики. Он заверил, что все изменения будут проходить поэтапно, заметив, что дополнительный стресс не нужен ни родителям, ни ученикам, ни учителям.