Введенные в школах из-за коронавируса санитарные правила будут действовать как минимум до конца учебного года

Об этом сообщила представитель Роспотребнадзора Ирина Шевкун. По ее словам, дальнейшее действие санитарных правил будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и темпов вакцинации. Ранее предполагалось, что антиковидные правила будут действовать до конца этого календарного года.