Солист Rammstein Линдеманн, несмотря на инцидент в Тверской области, выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, несмотря на инцидент в Тверской области, выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве. Это ТАСС подтвердили в пресс-службе мероприятия.

Ранее сообщалось, что в гостиницу к Линдеманну в Тверской области приходили силовики. О причинах официально так и не сообщено. По сведениям Интерфакса, на продюсера музыканта составлен административный протокол за нарушение миграционного режима. Источники ТАСС, что к самому Линдеманну претензий у полиции нет. Музыкант приехал в Тверскую область по приглашению основателя пивного холдинга «Афанасий», члена партии «Родина» Максима Ларина для участия, как утверждает бизнесмен, в фестивале, посвященном юбилею компании. Политический подтекст фестиваля Ларин отвергает. Между тем, санитарные власти области предупредили, что без соблюдения ковидных ограничений, которые действуют в регионе, проведение массовых мероприятий не допустимо, а фестиваль «МакЛарин за Родину» может пройти при числе зрителей не более 6 тысяч человек.