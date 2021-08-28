Из-за интенсивного артобстрела со стороны самопровозглашенной ДНР прервано движение поездов в Донецкой области Украины. Об этом сообщает пограничная служба этой страны. Очевидцы утверждают, что это наиболее массированная атака с неподконтрольной Киеву территории за последние 4 года.

Осколочные ранения в результате атаки из минометов со стороны Донецка получил один украинский военный. В течение ближайших трех дней пассажирские поезда и электрички будут курсировать по сокращенным маршрутам, не доезжая до Авдеевки. Этот населенный пункт неподалеку от Донецка ранним утром субботы подвергся артиллерийской атаке со стороны подразделений сепаратистов Донбасса. Работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия, сообщает Пограничная служба Украины. Из-за сложившейся ситуации в целях безопасности железнодорожные маршруты из Киева и Днепра не доезжают до конечной станции, но украинская сторона наладила временные автобусные маршруты. Пока детальных сообщений о разрушениях нет, но судя по фото, публикуемым в соцсетях, над Авдеевкой видны клубы черного дыма. Люди делятся сообщениями как минимум о десяти ударах, которые могли корректироваться с помощью беспилотников. В свою очередь, накануне о выпущенных снарядах с подконтрольной Киеву стороны сообщали информационные ресурсы сепаратистов.

С конца июля прошлого года в Донбассе действует режим прекращения огня. Тем не менее, по данным украинских военных, за минувший год более 50 человек в результате обстрелов погибли, около 150 украинских военнослужащих получили ранения.