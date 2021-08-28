В Москве суд арестовал второго блогера, напавшего на женщину в парке с газовым баллончиком ради видео.

40-летнего Игоря Малихова, известного как Репейник, обвиняют по статье о хулиганстве с примирением предмета, используемого в качестве оружия. Именно он передал перцовый баллончик Евгению Дмитерко, который напал на женщину в Измаиловском парке. Его арестовали накануне. Нападение блогеры снимали на видео. На записи слышно, что Малихов говорит Дмитерко распылить газ в лицо женщине, и смеется, когда тот выполняет его указание. С ними в тот момент находилось еще несколько человек. Дмитерко называет Малихова своим начальником и поясняет, что они в тот вечер работали – снимали стрим – транслировали происходящее онлайн. При этом все участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая – 55-летняя женщина с инвалидностью. На видеозаписи видно, что Дмитерко подбегает к ней несколько раз, пытаясь попасть в лицо. Он и Малихов снимают так называемые треш-стримы, участники которых совершает с собой, или с другими людьми унизительные или опасные для здоровья вещи. Максимальное наказание по вменяемой блогерам статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее блогер Станислав Решетняк получил 6 лет колонии из-за смерти девушки в его эфире.