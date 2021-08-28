В отношении продюсера лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна заведено административное дело. Линдеманн приехал в Тверскую область для участия в фестивале, организованном владельцем пивной компании «Афанасий», членом партии «Родина» Максимом Лариным. По сведениям Интерфакса, продюсер при пересечении границы указал целью поездки туризм, хотя на самом деле занимался организацией концертной деятельности. Источники ТАСС в правоохранительных органах утверждают, что лично к Линдеманну у полиции претензий нет. Максим Ларин отверг предположения о том, что мероприятие носит политический характер. Организаторы заверили, что фестиваль и выступление Линдеманна завтра непременно состоятся.

Политолог Станислав Белковский в интервью «Эху» отметил, что Линдеманн, не зная всей ситуации, оказался в центре политико-аппаратной борьбы внутри России.