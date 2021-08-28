Около тысячи человек на Пушкинской площади в Москве требуют отмены пенсионной реформы – Удальцов

Около тысячи человек на Пушкинской площади в Москве требуют отмены пенсионной реформы. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Собрались представители оппозиции, в первую очередь лево-патриотических сил, но есть и правозащитники, от партии «Яблоко» видим представителей, от других организаций. Собрались они на встречу с депутатами Госдумы от КПРФ, сегодня это единственная по сути возможность провести какую-то акцию протестную», – сообщил Удальцов.

Он подробнее рассказал о теме встречи. «Это, в первую очередь, отмена повышения пенсионного возраста, возвращение на прежний уровень – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это требование повышения пенсии, доведение в перспективе базовой пенсии до уровня реального прожиточного минимума», – говорит Удальцов.

Политик обратил внимание на то, что на встрече обсуждают и предстоящие выборы. «Граждане, помимо прочего, призывают активно москвичей и всех жителей России участвовать в выборах, не сидеть дома, потому что только высокая явка дает шанс на то, что будет меньше фальсификаций», – отметил Удальцов.

По словам политика, полиция присутствует на акции, просит участников не поднимать флаги, двоих человек с флагами уже увели в автозаки.