Власти Тюмени обратились в суд с требованием лишить родительских прав отца и мать девочки, найденной убитой 19 августа

Власти Тюмени обратились в суд с требованием лишить родительских прав отца и мать восьмилетней девочки, найденной убитой 19 августа. Как передает ТАСС со ссылкой на региональный департамент соцразвития, заседание по этому вопросу назначено на 14 сентября. У родителей девочки есть еще двое несовершеннолетних детей, которые с июля находятся в социально-реабилитационном центре «Семья». Их туда поместили по заявлению родителей для оказания психологической помощи в связи с убийством сестры. По подозрению в убийстве задержан и арестован бывший полицейский Виталий Бережной, который, как утверждают следователи, дал признательные показания.