Бюджет на организацию горячего питания в начальных классах школы будет увеличен на 4 миллиарда рублей. Это пообещал министр просвещения Сергей Кравцов. Он объяснил увеличение финансирования демографическим ростом. Он также отверг опасения родителей в том, что непривитых школьников не будут пускать на занятия.