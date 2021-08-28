В Казахстане продолжается поиск четырех военнослужащих, пропавших без вести на арсенале в Жамбылской области. Об этом сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. По данным МЧС республики, число жертв взрывов и пожаров на складах воинской части увеличилось до 13-ти. Около ста пострадали. Среди гражданского населения погибших и пострадавших нет. Местные жители, которых эвакуировали, уже вернулись в свои дома.