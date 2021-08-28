Организаторы фестиваля с участием лидера Rammstein утверждают, что мероприятие в Тверской области не будет отменено

Организаторы фестиваля с участием лидера группы Rammstein утверждают, что мероприятие в Тверской области не будет отменено. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля «МакЛарин за Родину», подготовка идет в штатном режиме, а Тилль Линдеманн обязательно выступит. Ранее сообщалось, что в гостиницу к Линдеманну приходили силовики в штатском. По сведениям Интерфакса, музыканта уведомили о недопустимости нарушения антиковидных правил. Фестиваль организует основатель пивного холдинга «Афанасий» Максим Ларин. Бизнесмен, котиорый является членом партии «Родина» отверг предположения, что мероприятие носит политический характер. Власти Тверской области ситуацию до сих пор не комментируют. Впрочем, источники ТАСС утверждают, что полиция претензий лично к Линдеманну не имеет. Между тем, на продюсера музыканта возбуждено административное дело за нарушение миграционного режима. По сведениям Интерфакса, он может быть депортирован из страны. При пересечении границы он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался концертной деятельностью.