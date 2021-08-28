Организатор фестиваля «Макларин» считает, что полиция будет препятствовать выступлению Тилля Линдеманна

Основатель пивного холдинга «Афанасий» и организатор фестиваля «Макларин» в Тверской области Максим Ларин считает, что полиция будет препятствовать выступлению солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Такое мнение он сам высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Скорее всего сам фестиваль состоится, но я думаю, что не допустят выступления известных групп, соответственно группы мирового уровня с солистом господином Линдеманном просто не допустят, придумают любые способы, чтобы не было такого большого праздника для людей в наш юбилей», – заявил Ларин.

Он настаивает, что концерт не имеет никакого отношения к выборам. «Я знаю, что это связано с домыслами, что это предвыборный концерт, на самом деле никакого отношения к выборам он не имеет абсолютно», – пояснил Ларин.

По его словам, «вокруг холдинга очень много полицейских машин, все гражданские машины останавливают и проверяют документы».

Максим Ларин выдвигается от партии «Родина» в областной парламент. Он проводит бесплатный концерт в честь своего юбилея. На мероприятии запланировано выступление солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Сотрудники полиции ночью пришли к немецкому музыканту в загородный отель «Завидово» под Тверью.