Американские власти намерены взыскать крупную сумму с актёра Стивена Сигала за сотрудничество с мошенниками. Артист тем временем уже переехал в Россию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам по решению суда теперь может обратиться к бизнес-менеджеру Стивена Сигала и взыскать через него штрафы и пени на сумму в 200 тысяч долларов. Как пишет британская газета Financial Post, артист должен эти деньги правительству США, поскольку не сообщил о том, что ему платили за продвижение компании Bitcoiin2Gen. Ранее суд постановил, что эта организация собрала с инвесторов около 70-ти миллионов долларов и, вместо того, чтобы вернуть деньги с процентами, перевела их за границу.

Американские чиновники утверждают, что изначально Сигал согласился выплатить компенсацию более чем в 330 тысяч долларов, однако перевел только 75 тысяч и через какое-то время деньги перестали поступать. Ни актёр, ни его представители эту информацию пока не комментировали.

Стивен Сигала имеет российское гражданство, в 2018-ом его назначили спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Минувшей весной он также вступил в партию «Справедливая Россия – за правду». Помимо прочего, актёр говорил, что был бы не против стать губернатором Приморья.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016-ом году. Паспорт американскому актёру вручил лично президент Владимир Путин.