К лидеру музыкальной группы Rammstein Тиллю Линдеманну ночью в гостиничный номер нагрянули силовики в штатском

К лидеру музыкальной группы Rammstein Тиллю Линдеманну минувшей ночью в гостиничный номер нагрянули силовики в штатском. Музыкант приехал в Тверскую область, чтобы выступить на фестивале «МакЛарин за Родину» по приглашению основателя пивного холдинга «Афанасий» Максима Ларина. По сведениям Интерфакса, Линдеманна официально предупредили о недопустимости нарушения антиковидных мер. Из-за коронавируса в Тверской области численность участников массовых мероприятий ограничена 500 человек. Сам Ларин считает, что власти усмотрели в мероприятии предвыборный контекст. Партия «Родина», в которой состоит Ларин, баллотируется в областной парламент. В интеврью «Эху» Ларин заверил, что предстоящий фестиваль ниакак с политикой не связан и носит исключительно патриотический характер.

По словам бизнесмена, сейчас сотрудники полиции находятся в его холдинге, а репетицию группы Линдеманна срывают.

Недавно Линдеманн записал ремейк на песню «Темная ночь», а скоро его ждут в Москве на патриотическом фестивале «Спасская башня».