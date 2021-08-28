Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков и пунктов обмены валюты

Несколько сотен человек вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков и пунктов обмены валюты. Как сообщает местное агентство Хама-пресс, несмотря на то, что радикальное движение «Талибан»* объявило о возобновлении работы всех финансовых учреждений, многие сотрудники боятся вернуться к своим обязанностям. После прихода талибов к власти почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми, и миллионы жителей страны лишены доступа к своим счетам, а работодатели не перечисляют на них зарплаты.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.