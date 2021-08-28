МЧС рассматривает две версии возникновения пожара в ярославской ковидной больнице. Как рассказал Интерфаксу замначальника регионального управления Сергей Милованов, это неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Накануне вечером в результате пожара в палате, где проходит лечение пациентов с коронавирусом, погиб один человек. Однако позже власти заявили, что смерть наступила еще до возгорания.