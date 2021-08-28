В Москве после массовой драки на Бауманской улице задержаны 49 человек. Как сообщили ТАСС с столичном управлении МВД, в драке принимали участие выходцы из стран Средней Азии. В отношении 15 человек составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели «профилактическую беседу». В июле и августе в московском регионе произошло уже несколько массовых драках с участием мигрантов.

Полиция провела «жесткие рейды» после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По егго словам заведено 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17-ти тыс. запретили въезд