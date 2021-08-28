Власти США намерены взыскать более 200 тысяч долларов с актера Стивена Сигала, который переехал в Россию. Как пишет агентство Bloomberg Комиссия по ценным бумагам и биржам полагает, что артист скрыл вознаграждение, которое получил за рекламу. Bloomberg отмечает, что Сигал, который получил российский паспорт 5 лет назад, живет в Москве. В мае он вступил в партию «Справедливая Россия». Кроме того, выступает спецпредставителем МИДа по российско-американским гуманитарным связям.