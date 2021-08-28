Американские военные объявили об убийстве в Афганистане члена группировки, который планировал теракты

Американские военные объявили об убийстве в Афганистане члена группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена на территории России), который планировал теракты. Это произошло после того, как террористы устроили взрывы у аэропорта Кабуле.

Вооружённые силы Соединённых Штатов с помощью беспилотника нанесли ракетный удар в афганской провинции Нангархар на границе с Пакистаном, в результате которого человек, который занимался планированием атак, был убит. Об этом объявили в Центральном командовании ВС США. Там же сказали телеканалу CNBC, что террорист в момент операции ехал в автомобиле вместе с сообщником. Информации об убитых или раненых среди гражданского населения не поступало.

Операцию провели по поручению президента Джо Байдена. Ранее он распорядился найти и уничтожить организаторов теракта, который произошёл в четверг в афганской столице. Неподалёку от международного аэропорта в Кабуле прогремели два взрыва, в результате которых погибли более ста человек, и еще около тысячи пострадали. Среди убитых были американские военные. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».

Сейчас посольство США призывает американцев не пытаться попасть в аэропорт и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам.

Организация «Исламское государство» или ИГИЛ признана террористической и запрещена на территории России. В США полагают, что в ближайшее время эта группировка может устроить новые теракты в Афганистане.