Пожар в ярославской больнице, по сведениям ТАСС, произошел из-за невыключенного кипятильника. По словам источника в экстренных службах, один из пациентов оставил нагревательный прибор в пустом стакане. У него лопнула спираль, и загорелся матрас. Первоначально власти сообщали, что из-за пожара произошло отключение подачи кислорода, и о том, что погиб пациент. Теперь региональный Минздрав уверяет, что аппараты искусственной вентиляции легких не отключались, а смерть пациента не связана с пожаром. Огонь вспыхнул в одной из палат, рассказала исполняющая обязанности главного врача Марина Мокроусова.

Агентство ТАСС отмечает, что персонал больницы выносил тяжелых пациентов практически на руках. В здании больницы находились 90 человек с коронавирусом. В МЧС сказали, что специалисты рассматривают еще одну версию причин пожара – это оставленная сигарета.