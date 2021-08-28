Сразу несколько массовых драк с участием мигрантов в Москве за последние сутки закончились задержаниями участников. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня в своем блоге предупредил о готовности властей жестко реагировать на подобные действия приезжих.

Сергей Собянин на своих ресурсах написал: «Так не пойдет, будьте добры в гостях вести себя подобающим образом». Мэр отметил, что большинство приезжих ведут себя законопослушно, но к тем, кто нарушает правила, правоохранительные органы будут применять все имеющиеся в распоряжении средства воздействия – от уголовных дел до запрета на въезд в страну. После ночной массовой драки в центре – на Покровском бульваре – полицейские задержали семь человек. Повздорившие распылили друг другу в лицо перцовые баллончики. Накануне столичная полиция сообщила о задержании более 20 мигрантов, которые устроили драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. На них составили протоколы и арестовали на 12 суток. Пятерых могут депортировать, сообщили в МВД. В пятницу после еще одной драки – на сей раз на Бауманской улице были задержаны почти 50 человек. Там также в рукопашную сошлись участники конфликта между приезжими из сопредельных стран. В начале августа массовая драка мигрантов произошла в подмосковном Одинцове – в ней участвовали как минимум 20 вооруженных палками и ножами приезжих. Тогда же сообщалось и о драке со стрельбой в Мытищах. В июле сообщалось о столкновениях приезжих в «Кузьминках» в Москве. Тогда задержали почти сотню хулиганов.

По данным мэра столицы, за последнее время в силу различных правонарушений только из Москвы было депортировано около 200 мигрантов, 17 тысячам въезд в страну был запрещен.