Солисту Rammstein Тиллю Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антикоронавирусных мер – силовики пришли к нему перед фестивалем, организованным в Твери основателем холдинга «Афанасий» Максимом Лариным. Политик участвует в сентябрьских выборах.

В номер Тилля Линдеманна в отеле Завидово оперативники пришли ночью. И провели некие следственные мероприятия, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Фотографии из комнаты, где исполнитель стоит в окружении людей в штатском с самками на лицах опубликовал Максим Ларин, пригласивший музыканта на свой фестиваль. Как пишет газета РБК, на своей станице во Вконтакте он написал, что спрятать Линдеманна не удалось, и сейчас исполнителя и его группу «прессуют». Позже Ларин удалил пост. Он ранее неоднократно жаловался на давление властей в связи с проведением фестиваля. Так, по его мнению, из-за «Единой России», выступать отказалась группа БИ-2. Кроме того, вместо одной сцены организаторам пришлось разбить территорию пивного завода, где будет проходить фестиваль, на несколько площадок вместимостью не более 500 человек. Всех просят приходить с паспортами. Ранее Ларин писал, что силовики обсуждали «приказ не допустить праздник любыми методами». Самого политика пытаются «всеми неправдами взять под стражу» и предупреждают о провокациях. В ответ на запрос Русской службы Би-би-си Ларин выразил сожаление, что мероприятие «окутали политикой и все уничтожили». Однако оно и так носило отчетливо предвыборный характер – все зрители фестиваля, который, как было заявлено, приурочен к юбилею политика и его холдинга «Афанасий», должны были быть в фирменных футболках с надписью «Макларин за Родину» – это и название самого фестиваля. Ларин выдвигается в областной парламент от партии «Родина».

Получить комментарий от руководства партии «Родина» на данный момент нам не удалось.

За партией «Родина» стоит бизнесмен Евгений Пригожин, считает политолог Святослав Белковский.

Солист Rammstein Линдеманн также должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в начале сентября.