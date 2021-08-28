Движение «Последний адрес» завтра возобновит церемонии установки памятных знаков в Москве после перерыва. Об этом рассказал эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист и координатор проекта Сергей Пархоменко.

«Движение «Последний адрес» завтра, в воскресенье, возобновляет свои традиционные церемонии установки новых памятных знаков на московских домах, которые стали последними адресами людей, которые были репрессированы в годы Большого террора», – сообщил он.

По словам Пархоменко, перерыв был связан и с летним временем, и с эпидемической ситуацией. «Мы летом устраиваем обычно небольшой перерыв в связи с тем, что меньше народа в городе и вообще наступает несколько сонное, каникулярное время. Ну и кроме того, мы следим за эпидемической обстановкой и тогда, когда большой подъем заболевания, и именно это происходило в начале июня, когда кривая резко начала ползти вверх, мы стараемся наши церемонии не проводить», – отметил журналист.

С.Пархоменко обратил внимание на то, что летом таблички устанавливали в других городах и даже странах. «Этим летом такие таблички открывались еще в Перми, в Санкт-Петербурге, в Тарусе появилась такая табличка, наши коллеги в Праге тоже на одном из домов повесили, так что работа более или менее никогда не прекращается», – объяснил он.

Пархоменко рассказал, какие таблички установят завтра. «Все начнется в час дня на Зубовском бульваре, 15. Старый дом, на котором уже висит одна табличка с именем Дмитрия Ивановича Шаховского, известного политического и общественного деятеля российского, министра временного правительства. А теперь появится табличка с именем Ивана Николаевича Дьякова, это известнейший российский психолог. Вторая табличка в 2 часа дня, это Плющиха, дом 9А, там появится табличка с именем Петра Артемьевича Струкова, русского инженера. И третья церемония в три часа дня, Солянка, дом 1⁄ 2 стр. 1, там появится памятная табличка с именем Натальи Владимировны Тоцкой, переводчика. Конечно, все трое были реабилитированы, признаны невиновными, обвинения против них признаны были выдуманными, ложными, так что эти люди погибли напрасно, но мы о них вспоминаем», – заключил С. Пархоменко.

Журналист сообщил, что установка памятных знаков в Москве вернется в обычный режим и церемонии будут проводиться каждое второе воскресенье.