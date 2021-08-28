Запуск грузового корабля компании SpaceX к МКС отложен на завтра. Как пояснили в Национальном правлении США по аэронавтике и исследованию космоса, это связано с непогодой. Корабль должен доставить на орбитальную станцию около 3-х тонн продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. Первую ступень ракеты-носителя Falcon-9 должны будут после старта посадить на платформу в Атлантическом океане.