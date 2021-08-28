Вылет пассажирского самолета из Москвы в Геленджик задержан из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает источник ТАСС. Airbus A320 в аэропорту Домодедово сейчас проверяют силовики. Проводилась ли эвакуация, агентство не уточняет.