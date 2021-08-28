Почти 50 человек было задержано после массовой драки мигрантов в центре Москвы, рапортуют в полиции. Из них 15-ти по административной статье о мелком хулиганстве грозит арест до 15-ти суток. Драка была ночью на Бауманской улице. Тем временем источник ТАСС сообщает, что минувшей ночью была еще одна массовая драка на Покровском бульваре. Были задержаны 7 человек, которые распылили друг другу в лицо перцовые баллончики.