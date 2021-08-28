Суточная смертность от коронавируса в России вновь приблизилась к отметке в 800. Сегодня оперативный штаб сообщил, что зафиксировано 799 летальных исходов. Накануне было 798. А днем ранее больше 800. До этого в течение месяца официальные показатели смертности за сутки 4 раза вплотную приближались к уровню в 800. Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве держится примерно на одном уровне вторые сутки подряд. Выявлено 1,5 тысячи новых инфицированных. По всей России 19,5 тысяч. Столько же было и накануне.
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