Верховный суд Белоруссии ликвидировал независимую ассоциацию журналистов. Об этом сообщает сама организация. Причиной названа повторное нарушение законодательства об общественных объединениях. Белорусская ассоциация журналистов работала с 1995 года, а в 2004 году была удостоена Европарламентом премии имени Сахарова «За свободу мысли». Организация вела мониторинг нарушений свободы высказываний и про СМИ в том числе после прошлогодних президентских выборов.