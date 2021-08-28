Проект «Последний адрес» возобновляет установку памятных табличек на домах, которые стали последними адресами репрессированных граждан во время Большого террора.

Журналист и координатор проекта Сергей Пархоменко сказал «Эху», что завтра в Москве будет установлено несколько табличек в течение дня.

Пархоменко добавил, что помимо ежегодного летнего перерыва, в этом году он был связан с ухудшением коронавирусной ситуации. Тем не менее, в этот период были открыты мемориальные таблички в Перми, Санкт-Петербурге, Тарусе Калужской области, а также в Праге.