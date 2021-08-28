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12:04, 28 августа 2021

Проект «Последний адрес» возобновляет установку памятных табличек на домах

Проект «Последний адрес» возобновляет установку памятных табличек на домах, которые стали последними адресами репрессированных граждан во время Большого террора.
Журналист и координатор проекта Сергей Пархоменко сказал «Эху», что завтра в Москве будет установлено несколько табличек в течение дня.

Пархоменко добавил, что помимо ежегодного летнего перерыва, в этом году он был связан с ухудшением коронавирусной ситуации. Тем не менее, в этот период были открыты мемориальные таблички в Перми, Санкт-Петербурге, Тарусе Калужской области, а также в Праге.


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