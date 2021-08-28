Коронавирусные стационары Петербурга возвращают к обычной работе. В Смольном сообщили, что эпидемическая ситуация позволяет сокращать число инфекционных коек.

По планам Смольного сразу несколько крупных медучреждений прекратят приём пациентов с КОВИД-19 и перейдут к плановым операциям на следующей неделе. Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания федерального коронавирусного штаба. По официальным данным за последние семи дней заболеваемость в Петербурге снизилась почти на четверть, а коэффициент распространения КОВИД-19 составил меньше единицы, то есть медики фиксируют больше выздоровевших, чем новых больных. По данным комитета Смольного по здравоохранению сейчас в семнадцати инфекционных стационарах Петербурга свободна каждая третья койка для больных КОВИД-19.

По официальной информации за последние сутки в Петербурге выявили тысячу четыреста шесть новых случаев коронавируса, Это на четверть меньше показателя начала месяца.