Оперативный штаб зафиксировал за сутки в России 799 смертей от коронавируса. Накануне было 798. В столице выявлено примерно 1,5 тысячи новых случаев заражения, что на 11 меньше, чем накануне. В целом по стране новых заболевших примерно столько же, сколько и вчера – 19,5 тысяч.