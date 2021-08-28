Родителей убитой в Тюмени девочки хотят лишить родительских прав. Накануне суд арестовал предполагаемого убийцу – бывшего полицейского, которого проверяют на причастность к похожему преступлению 10-летней давности.

Управление социальной защиты населения обратилось в суд с иском о лишении родительских прав матери и отца погибшей школьницы. В соцзащите изданию 72.Ru рассказали, что заключение будет подготовлено с учетом мнения детей. Известно, что найденную мертвой девочку, ее брата-близнеца и сестру воспитывали бабушка и отец. Он в 2019 году освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство, и в последнее время дети были с ним. И у отца и у бабушки, по некоторым свидетельствам, были проблемы с алкоголем. Мать в воспитании детей не участвовала. Она сдала их приют еще в 2016 году. Сейчас дети находятся в реабилитационном центре. Восьмилетняя Настя пропала два месяца назад. Тогда полиция завела два уголовных дела — об убийстве, а также о халатности со стороны органов опеки и профилактики. Тело девочки обнаружили 19 августа на берегу озера в нескольких километрах от ее дома — оно находилось в пакете и коробке из-под бытовой техники. Вскоре вычислили подозреваемого – 40-летнего Виталия Бережного, который признался в том, что он заманил школьницу в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Бывшего полицейского также подозревают в убийстве еще одной девочки в городе Нягянь в 2011 году.

Сегодня в Тюмени проходят похороны 8-летней Насти.