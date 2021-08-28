По информации Рен-ТВ, полиция составила административный протокол на продюсера солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. По словам источника, он в качестве цели въезда указал туризм, тогда как занимался коммерческой деятельностью по организации концерта. Телеканал отмечает, что силовики, которые пришли к артисту в номер в гостинице под Тверью, задавали вопросы в основном не рок-музыканту, а организатору его выступлений. При этом самого Линдеманна предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. Линдеманн должен завтра выступить на предвыборном фестивале в Твери в поддержку партии «Родина». Организаторы мероприятия отмечают, что оно под угрозой срыва.
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