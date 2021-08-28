Художник Артем Лоскутов продал картину в поддержку СМИ-иноагентов на интернет-аукционе за 230 тысяч рублей. Об этом он написал в своем твиттере. На картине изображен логотип телеканала «Дождь», который власти недавно внесли в реестр иностранных агентов. При написании полотна художник ударял по холсту полицейской дубинкой с краской.