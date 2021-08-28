Состояние детей, которые пострадали накануне в результате взрыва газа в Махачкале, остается тяжелым. Как сообщили в региональном Минздраве, двое мальчиков 12-ти и 13-ти лет получили около 50% ожогов тела. Взрыв прогремел в нежилом помещении, мимо которого проходили дети. Следственные органы и прокуратура проводят проверку, передает Интерфакс.