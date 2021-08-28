В Тюмени могут лишить родительских прав отца и мать убитой восьмилетней девочки. В суд обратилось управление социальной защиты. Как передает ТАСС, заседание назначено на 14 сентября. В региональном департаменте соцразвития рассказали, что у родителей есть еще двое несовершенно летних детей, которые с июля находятся в социально-реабилитационном центре для оказания психологической помощи. Их туда поместили по заявлению родителей после пропажи сестры, пояснили чиновники. Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-милетней школьницы недавно задержали. Им оказался бывший полицейский. Местное издание 72.ru пишет, что в последнее время детей в этой семье воспитывали бабушка и отец, который недавно освободился из колонии.