Власти Ярославской области утверждают, что смерть пациента больницы не связана с пожаром. Он скончался накануне вечером от коронавируса примерно за 20 минут до того, как стало известно о пожаре, передает Интерфакс со ссылкой на главу департамента здравоохранения. Пожар был небольшим – по сведениям МЧС, сгорел матрас, но на некоторое время, как первоначально сообщалось, были отключены аппараты искусственной вентиляции легких. Теперь в региональном Минздраве уверяют, что аппараты ИВЛ работали. Всего в больнице находились 80 человек с коронавирусом. Шестерых из них перевели в другую больницу.