Сетевое издание «База» сообщает, что задержан один из представителей солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. По его сведениям, произошел конфликт с силовиками. Их ночной визит к солисту группы Rammstein, по данным Интерфакса, был связан с завтрашним концертом в Твери. Музыканта Тилля Линдеманна сотрудники правоохранительных органов предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. Линдеманн должен выступить на фестивале «МакЛарин За Родину» в Твери, а 4 и 5 сентября — на фестивале «Спасская башня» в Москве.