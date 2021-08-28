К побережью американского штата Луизиана приближается ураган Ида. Власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс подчеркнул, что шторму может быть присвоен высший уровень опасности:

«Следует признать, что ураган Ида усиливается очень быстро, ситуация, меняется с каждым часом. Существует вероятность, что при выходе на сушу ураган достигнет 4 категории опасности.

К ночи тропический шторм начнёт распространяться на побережье Луизианы, и поэтому эти сутки крайне важны. Сейчас самое время закончить приготовления. И я хочу призвать всех понять это. Жителям штата надо находиться там, где они собираются пережидать шторм»

Тем временем властям города Новый Орлеан пришлось отказаться от обязательной эвакуации жителей из-за нехватки времени.