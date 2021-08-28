Посольство Китая в США раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса. В дипмиссии отметили, что изучением этого вопроса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. В посольстве подчеркнули, что в этом докладе ошибочно утверждается, что Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию. В рассекреченной версии доклада, которая была опубликована накануне, говорится, что власти Китая не знали о коронавирусе до начала вспышки заболевания. Накануне вечером президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит добиваться от Китая информации о причинах пандемии и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.