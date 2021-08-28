Массовая драка с участием мигрантов произошла в центре Москвы. Это уже вторая подобная потасовка, которая произошла на неделе.

Не менее десяти человек, среди которых было пять выходцев из стран Средней Азии, подрались на Бауманской улице. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отметил, что это произошло вчера вечером, драка попала на камеры видеонаблюдения и её участники к моменту приезда полиции разбежались в разные стороны. Собеседник агентства добавил, что причина конфликта еще не установлена, а для выявления свидетелей и очевидцев в ОВД доставлены двенадцать граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один — Таджикистана.

Вчера же в МВД объявили о массовой драке мигрантов в хостеле в Новой Москве. Задержано было более двадцати человек. По данным РИА «Новости», все они уже арестованы на двенадцать суток, а в полиции завели протоколы об административных правонарушениях. Агентство уточняет что сейчас чиновники обсуждают вопрос о запрете на въезд в Россию и депортацию пятерых участников драки.

Подобные события с участием мигрантов этим летом происходили в Москве неоднократно. Так, в конце июля около пятидесяти человек были задержаны после массовой драки со стрельбой в торговом центре, а за две недели до этого более сотни уроженцев средней Азии попали в изоляторы в результате уличной драки у метро Кузьминки.