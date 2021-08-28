Организаторы фестиваля в Твери утверждают, что власти пытаются пресечь проведение концерта с участием Линдеманна

Организаторы предвыборного фестиваля в Твери утверждают, что власти пытаются пресечь проведение концерта с участием вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыкант прилетел в Россию, чтобы дать концерт в поддержку одной из партий. Накануне, по данным издания Znak.com в отель к артисту силовики в штатском.

Постояльцы комплекса отдыха «Завидово» в Конаковском районе Тверской области, где остановился Тилль Линдеман в ожидании своего воскресного выступления, сообщают о визите в его номер сотрудников российских силовых структур. Судя по опубликованным в сети фото, для беседы, суть которой неизвестна, в Завидово приехали как минимум семь человек в штатском. На завтра в Твери запланирован большой концерт на открытом воздухе – «МакЛарин Фест», его устраивает руководитель крупного российского пивного холдинга Максим Ларин, идущий на выборы во главе местного списка консервативной партии «Родина». Эту партию с оппозиционной националистической риторикой он, по некоторым данным, спонсирует. У себя в социальных сетях Ларин сообщил, что некие «люди в черном под прикрытием полиции» пришли на территорию его предприятия, где и должен состояться концерт. Подрядчику препятствовали в монтаже сцены, а из диалога визитеров стало очевидно, что власти, по словам бизнесмена, «отдали приказ не допустить праздник любыми методами». Максим Ларин уже объявил, что просит гостей фестиваля отказаться от того, чтобы присутствовать на празднике в специальных футболках с лозунгами в поддержку партии «Родина».

На следующей неделе вокалист Rammstein Тилль Линдеманн должен стать специальным гостем запланировано военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он проходит в Москве на Красной площади. Ранее Кремль направил приветствие всем участникам фестиваля.